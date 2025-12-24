پخش زنده
امروز: -
همایش مسئولان «جامعه فرهنگی قرآنی عصر» از سراسر کشور امروز در قم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پانزدهمین همایش مسئولان «جامعه فرهنگی قرآنی عصر» از سراسر کشور، صبح امروز با هدف تبیین و طراحی برنامههای قرآنی ماه مبارک رمضان، تشریح طرح محلهمحوری و تبیین نقش حلقههای میانی در نهضت زندگی با آیهها در مجتمع یاوران مهدی (عج) آغاز به کار کرد.
این همایش تا روز جمعه پنجم دیماه با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان جوامع قرآنی عصر از ۳۱ استان کشور برگزار میشود.
ترویج فرهنگ قرآنخوانی، توسعه فعالیتهای مردمی قرآنی و برگزاری محافل قرآنی در منازل از جمله برنامهها و محورهای اصلی این همایش عنوان شده است.
موسسه «جامعه فرهنگی قرآنی عصر» فضایی دوستانه برای حضور فعالان قرآنی، گروهها و موسسات قرآنی خودجوش و مردمی است که با همراهی و همافزایی موسسات و فعالان قرآنی، امید آن میرود تا الگویی مطلوب و عملیاتی در جریانسازی و شروع حرکتهای خودجوش مردمی در حوزههای قرآنی برای همه نهادها و متولیان قرآنی کشور باشد.