رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: برگزاری مزایدههای قوه قضائیه در سامانه ستاد، باعث شفافیت و عدالت در ارائه خدمات قضائی و دسترسی برابرِ مردم به مزایدهها میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در مراسم رونمایی از سامانه برگزاری مزایدههای قوه قضائیه در ذیل سامانه ستاد گفت: با این کار، شفافیت و عدالت در ارائه خدمات قضائی افزایش یافته و دسترسی برابرِ مردم به مزایدهها فراهم میشود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت هم از افزایش ۶۰ درصدی معاملات و مزایدهها در این سامانه، خبر داد.