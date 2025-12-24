پخش زنده
استاندار کردستان گفت : رویداد تلویزیونی ایران جان، کردستان ایران فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای متنوع استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، لهونی در جلسه هماهنگی رویداد ایران جان، کردستان ایران با بیان اینکه پخش این رویداد در شبکههای مختلف ملی و استانی، فرصت مناسبی برای جذب سرمایهگذاری و تحقق شعار سال است گفت: همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی استان جهت معرفی ظرفیت اقتصادی استان ضروری است.
لهونی، استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه، سازمانهای مردم نهاد و هنرمندان توانمند استان را برای پیشبرد این امر در استان ضروری دانست و گفت: کردستان در زمینه صنایع دستی، اداب و روسوم، طبیعت بکرو دست نخورده و ایئنهای مختلف و ظرفیت مرز و بازراچههای مرزی، تواناییهای منحصر به فردی دارد که باید مد نظر قرار گیرد.
مدیر کل صداوسیمای مرکز کردستان نیز با بیان اینکه سازمان صدا و سیمای کشوربا همکاری صدا وسیما مرکز کردستان به منظور معرفی “ایران به مردم ایران” اقدام به تهیه و پخش برنامهای با عنوان”ایران جان” در قاب تمام شبکههای ملی و استانی کرده است گفت: در این پویش به هریک از استانها هفتهای ویژه اختصاص داده خواهد شد تا ظرفیتها، فرصتها، قابلیتهای سرمایهگذاری، مطالبات، مسائل و مشکلات استان مورد نظر در تمام حوزهها را معرفی و تشریح کنند.