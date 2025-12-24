پخش زنده
امروز: -
حریق گسترده در کارگاه MDF اصفهان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: ساعت ۳ بامداد روز چهارشنبه، سوم دیماه، وقوع آتشسوزی شدید در یک کارگاه MDF به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به دلیل حجم بالای مواد قابلاشتعال، با سرعت بالا در حال گسترش بود و خطر سرایت به واحدهای مجاور وجود داشت.
مجتبی دهقانی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی اصفهان به محل اعزام شدند و عملیات مهار حریق را در شرایطی دشوار و پرخطر آغاز کردند. این عملیات با حضور مدیر کشیک، سرآتشیار غفوریان، افسران کشیک وقت و آتشنشانان پرتلاش ایستگاههای ۲۱، ۱۰، ۱۶ و ۲۶ محقق شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان ادامه داد: در جریان این حادثه، چند کارگاه مجاور از جمله یک کارگاه نقاشی خودرو و یک کارگاه MDF دیگر در معرض خطر جدی قرار داشتند که خوشبختانه با اقدام سریع، اصولی و هماهنگ نیروهای عملیاتی، از سرایت آتش به واحدهای همجوار جلوگیری شد و حریق بهطور کامل تحت کنترل درآمد.
دهقانی با اشاره به خسارات وارده تاکید کرد: این آتشسوزی موجب خسارت به کارگاه شد و تعدادی موتورسیکلت نیز در آتش سوخت، اما تلاش بیوقفه آتشنشانان از گسترش خسارات بیشتر جلوگیری کرد.
وی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در واحدهای صنعتی و کارگاهی تاکید کرد: کارگاههای MDF و مشاغل مشابه بهدلیل ماهیت مواد قابلاشتعال، لازم است به شبکه استاندارد اعلام و اطفای حریق مجهز باشند و از انباشت ضایعات چوب و سایر مواد اشتعالزا در محیط کار جلوگیری شود. ایمنی هزینه نیست، بلکه سرمایهای برای حفظ جان و مال شهروندان است.