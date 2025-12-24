به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛سرهنگ عباس اوراز گفت : در جریان اجرای طرح جمع آوری اتباع غیرمجاز با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی، جمع آوری اتباع غیرمجاز را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، پلیس با رعایت حقوق شهروندی وارد عمل شده و اتباع غیرمجاز را پس از شناسایی در شهرستان سلطانیه دستگیر و آنها را جهت ساماندهی به اردوگاه مراقبتی در استان البرز انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت اتباع غیر مجاز گزارشات خود را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.