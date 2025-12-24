به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرگرد مهران بهنام‌نیا، رئیس اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا استان مازندران در مصاحبه تلویزیونی با برنامه «آفتاب‌سو» شبکه تبرستان نسبت به شگرد جدید و خطرناک کلاهبرداری موبایلی هشدار داد.

وی با بیان اینکه در این شیوه جدید، مجرمان سایبری به‌جای ارسال لینک‌های جعلی، اپلیکیشن‌های آلوده را به‌صورت مستقیم برای کاربران ارسال می‌کنند، افزود: این برنامه‌ها معمولاً با ظاهر رسمی و با نام سازمان‌ها، نهادهای دولتی یا شرکت‌های معتبر طراحی شده‌اند تا اعتماد کاربران را جلب کنند.

رئیس اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا مازندران گفت: با نصب این اپلیکیشن‌های مخرب، اطلاعات بانکی، رمزها، پیام‌ها و داده‌های شخصی کاربران به سرقت می‌رود و در برخی موارد، بدافزار به‌صورت خودکار برای مخاطبان ذخیره‌شده در گوشی قربانی نیز ارسال می‌شود و دامنه کلاهبرداری را گسترش می‌دهد.

سرگرد بهنام‌نیا با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان تصریح کرد: کاربران باید از نصب هرگونه نرم‌افزار ناشناس یا ارسال‌شده از منابع غیررسمی خودداری کرده و تنها از فروشگاه‌های معتبر اقدام به دریافت اپلیکیشن کنند.

وی همچنین راهکارهای پیشگیری و اقدامات فوری پس از آلودگی گوشی را مهم دانست و افزود: در صورت مشاهده رفتار مشکوک در تلفن همراه، شهروندان باید در اسرع وقت نسبت به قطع دسترسی‌ها، حذف برنامه‌های مشکوک و مراجعه به مراکز تخصصی اقدام کنند.

رئیس اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا مازندران در پایان از مردم خواست موارد مشکوک و گزارش‌های مرتبط با جرایم سایبری را از طریق سایت fata.gov.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.