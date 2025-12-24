امروز: -
نشست خبری فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی

نشست خبری سردار سرتیپ هادی ملانوری فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی با جمعی از اصحاب رسانه، امروز ۳ دی ماه ۱۴۰۴ در ساختمان روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ - ۱۴:۲۵
برچسب ها: نشست خبری ، سپاه حفاظت هواپیمایی ، ملانوری
