تیم ملی زورخانه‌ای ایران، قهرمان پنجمین دوره رقابت‌های جام جهانی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی هند شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، رقابت‌های رشته کشتی پهلوانی پنجمین دوره جام‌جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در ۵ وزن برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها که به میزبانی هند برگزار شد، تیم ملی کشتی پهلوانی کشورمان با کسب ۲ طلا، ۲ برنز و یک عنوان پنجمی به کار خود پایان داد. برای کشورمان احمد میرزاپور در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم و عبدالله شیخ اعظمی در وزن ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم، مدال طلا گرفتند.

رضا جعفری در ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم و علیرضا صحرایی در ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم، مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کردند و محمد رحمتی نیز در وزن۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم، عنوان پنجمی را کسب کرد.

روز گذشته ورزشکاران تیم ملی کشورمان توانستند در رشته‌های تیمی زورخانه‌ای، چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ، میل بازی و میل‌گیری سنگین به مدال طلا و در رشته کباده به مدال نقره دست یابند.

در پایان رقابت‌های جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در مجموع امتیازات، تیم کشورمان با ۱۵۰ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های عراق و جمهوری آذربایجان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

پنجمین دوره مسابقات جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با حضور هفت کشور ایران، هند، عراق، بلاروس، اوگاندا، تانزانیا و جمهوری آذربایجان از ۱ تا ۲ دی‌ماه در دهلی نو پایتخت کشور هند برگزار شد.

اعضای تیم ملی زورخانه‌ای کشورمان شب گذشته به ایران بازگشتند.