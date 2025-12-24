بیش از ۲۲۰ مسجد برای برگزاری مراسم اعتکاف ثبتنام کردند
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استنان البرز گفت: تاکنون بیش از ۲۲۰ مسجد بهصورت قطعی برای برگزاری مراسم اعتکاف در استان ثبتنام شدهاند و پیشبینی میشود این عدد در روزهای آینده به بیش از ۲۵۰ مسجد برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، حجتالاسلام محمدجابر انصاری، معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی و دبیر مردمی ستاد اعتکاف استان البرز، از آغاز گسترده فعالیتهای فرهنگی این ستاد در قالب نهضت «زندگی با آیهها» خبر داد و اظهار کرد: این نهضت با هدف تقویت انس مردم با مفاهیم قرآنی، از دو سال گذشته آغاز شده و تلاش دارد آیات الهی را در متن زندگی روزمره خانوادهها جاری سازد.
وی با اشاره به رویکرد محتوایی این طرح افزود: در چارچوب نهضت «زندگی با آیهها»، ماههای رجب و شعبان بهعنوان پیشدرآمدی محتوایی برای ورود به ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده است تا زیست مؤمنانه و قرآنی در جامعه تقویت شود. هدف این حرکت آن است که مفاهیم و آیات قرآن بهگونهای در میان مردم رواج یابد که در گفتوگوهای روزمره و فرهنگ عمومی جامعه جایگزین ضربالمثلها و تعابیر متداول شود.
دبیر مردمی ستاد اعتکاف استان البرز در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای اعتکاف امسال گفت: شعار اعتکاف امسال با عنوان «معنویت، اتحاد و استقامت» از حدود سه ماه پیش و همزمان با آغاز فرآیند برنامهریزی ملی اعتکاف در مشهد مقدس انتخاب و نهایی شد.
انصاری با بیان اینکه ثبتنام مساجد همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۲۰ مسجد بهصورت قطعی برای برگزاری مراسم اعتکاف در استان شناسایی و ثبتنام شدهاند و با توجه به روند افزایشی، پیشبینی میشود این عدد در روزهای آینده به بیش از ۲۵۰ مسجد و حتی در صورت فراهم شدن شرایط به حدود ۳۰۰ مسجد برسد. البته همه مساجد امکان میزبانی سهروزه از معتکفان را ندارند و تنها مساجدی که ظرفیت و شرایط لازم را داشته باشند در فرآیند ثبتنام فعال خواهند شد.
وی درباره نحوه ثبتنام معتکفان گفت: تعدادی از مساجد واجد شرایط در سطح استان آماده ثبتنام شدهاند و مردم میتوانند برای نامنویسی به مساجد منتخب و یا مسجد محل خود مراجعه کنند. اعتکاف امسال در قالبهای متنوعی از جمله دانشآموزی، دانشجویی و عمومی و با تفکیک خواهران و برادران برگزار خواهد شد.
انصاری افزود: تعامل و هماهنگی با نهادهایی همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امور مساجد و مجموعههای مردمی بهصورت مستمر انجام شده و مجریان میدانی نیز در این فرآیند نقش فعالی داشتهاند.