مدیرکل برنامه ریزی دورههای سوادآموزی کشور از کسب رتبه دوم آذربایجان غربی در شاخصهای ارزیابی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل برنامه ریزی دورههای سوادآموزی نهضت سوادآموزی کشور با معاون و کارشناسان معاونت سوادآموزی آذربایجان غربی دیدار و گفتوگو کرد.
محمود قنبرزاده در این جلسه ضمن تبریک هفته سوادآموزی و سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) گفت: تمامی پیشرفتهای صورت گرفته در کشور مرهون جانفشانی شهدا گرانقدر است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی دورههای سوادآموزی سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به این مطلب که نرخ سواد کشور در مقایسه با قبل انقلاب در سایه فعالیتهای همکاران و آموزش دهندگان عزیز رشد چشمگیری کرده است افزود: در سالهای ابتدایی تاسیس نهضت سوادآموزی با توجه به حضور طیفهای مختلف مردم برای گسترش سواد و تعداد زیاد بی سوادان کار سوادآموزی آسان بود ولی امروز با توجه به کاهش بی سوادی و با توجه به ویژگیهای گروه هدف کار شناسایی، جذب و آموزش سختتر شده است.
قنبرزاده در ادامه با اشاره به رشد میانگین سواد کشور به بیش از ۹۷درصد گفت: تعامل با نهادها و دستگاها میتواند در پیشبرد برنامههای سوادآموزی سهم بزرگی داشته باشد.
وی در خاتمه ضمن اشاره به رتبه دوم استان آذربایجان غربی در شاخصهای ارزیابی گفت: عملکرد و فعالیتهای استان آذربایجان غربی در حوزه سوادآموزی در سطح کشور مورد توجه است.