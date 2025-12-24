رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور گفت: تا پایان سال، تجهیزات جدیدی از جمله دو خودروی تاکتیکی و عملیاتی به هلال احمر جاسک واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ بابک محمودی در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان جاسک افزود: همچنین سه فروند پهپاد پیشرفته شب پرواز تا اوایل سال آینده با تجهیزات بسیار مناسب برای نظارت و مدیریت بحران‌ها در هرمزگان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: هلال‌احمر برنامه‌های بلند مدتی برای تقویت تجهیزات تخصصی در هرمزگان و شهرستان جاسک در نظر دارد.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور گفت: امسال بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات امدادی از جمله ۴۰ دستگاه خودرو برای هرمزگان تامین شده است.

محمودی افزود: یکی از مهمترین مسائل در بخش حوادث پیش بینی نشده، جدی گرفتن هشدار و پیشگیری از بحران‌ها پیش از وقوع آنهاست.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور گفت: مردم شهرستان جاسک با همکاری خود به مدیریت شرایط بحران کمک کردند.

بابک محمودی افزود: ما باید از این تجربه درس بگیریم و در هر شرایطی با همدلی و اولویت‌بندی درست، مشکلات و مسائل کشور را حل کنیم.

بیشتر بخوانید؛ آخرین روند امداد رسانی درمنطقه سیل زده سیریک

وی گفت: با وجود شدت بالای حادثه سیل، مجموعه مسئولان شهرستان و فرماندار جاسک عملکرد خوبی داشته‌اند.