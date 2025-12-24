عبور سامانه زودگذر بارشی در سطح استان مرکزی ضمن افزایش ابر، سبب بارش برف در برخی از مناطق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ عبورسامانه زودگذر بارشی در سطح استان ضمن افزایش ابر، سبب بارش برف در برخی از مناطق استان می‌شود.

اما با عبور سامانه از ساعات شب و صبح فردا پنجشنبه تا ساعاتی از روز جمعه با افزایش پایداری و سکون نسبی جو ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی افزایش خواهد یافت.

این پدیده موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در برخی از ساعات در اراک و سایر مناطق صنعتی استان خواهد شد.

به دلیل وجود رطوبت سطحی و تداوم سرمای هوا حداقل در دو روز آینده شرایط برای ایجاد پدیده مه‌گرفتگی در مناطق مستعد استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان وجود دارد.