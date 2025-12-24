به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در یکصد و نود و ششمین پویش امید و افتخار شامل بسته افتتاحیه مناطق ۵، ۸، ۱۰، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ که صبح امروز - چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴- برگزار شد، با اشاره به اینکه اقدامات مهم و بزرگی مانند برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی را داشتیم، افزود: بیش از ۲۵۰۰ قرارداد اتوبوس برقی که ۵۰۰ مورد آن در حال خدمت هستند منعقد شده است. در هیچ دوره‌ای قرارداد ۴هزار اتوبوس را در شهر تهران نداشتیم.

فروزنده تصریح کرد: در طول عمر مترو، تعداد واگن‌ها حدود ۱۲۸۰ واگن بوده و فقط در این قرارداد جدید برای ۱۰۷۰ واگن قرارداد بسته شده است. علاوه بر این در بحث قطار ملی ۱۸۰ واگن داخلی ساخته خواهد شد.

فروزنده اضافه کرد: امروز با طرح آرمان در بحث تربیت کودکان و نوجوانان کار می‌کنیم. همچنین توجه به تیم‌های ملی ورزشی در رشته‌های مختلف و حمایت از آنها را در این دوره بیش از پیش شاهد هستیم. همچنین اجرای مسابقات قهرمان شهر اجرا می‌شود. علاوه بر این برگزاری رویداد‌های مهم ملی مذهبی در این دوره از مواردی است که می‌تواند الگوی سایر شهر‌ها قرار گیرد.

وی گفت: حدود ۶ میلیون تن آسفالت‌ریزی در معابر شهر نیز داشتیم و سه پروژه مهم بروجردی، یادگار و شوشتری را اجرا و آغاز کردیم.