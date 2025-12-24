پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی تبریز گفت: آمارگیری جامع دامهای سنگین در این شهرستان با مشارکت تعاونیهای دام اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، میکائیل حاتمیان در جلسه هماهنگی ساماندهی آمار دام سنگین شهرستان تبریز که با حضور فعالان بخش کشاورزی، رو سای مراکز جهاد کشاورزی بخش مرکزی تبریز، خسروشاه و باسمنج و تعاونیهای امور دام منطقه برگزار شد بر ضرورت دستیابی به آمار دقیق دام برای اجرای سیاستهای حمایتی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: دستیابی به آمار دقیق و بهروز به عنوان سنگ بنای مدیریت صحیح منابع موضوع مهمی است و هرگونه تصمیمگیری در خصوص تأمین و توزیع نهادهها باید مستند بر دادههایی باشد که از صحت کامل برخوردارند.
وی دستورالعمل جدیدی را برای رفع مغایرتهای احتمالی در آمارها ابلاغ کرد و گفت: مراکز خدمات غیردولتی میتوانند به طور فعال در کنار اتحادیههای دام، فرآیند آمارگیری تعداد دقیق دام سنگین را در شهرستان به سرانجام برسانند چرا که این همکاری چندجانبه ضامن افزایش شفافیت در زنجیره تولید است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز با اشاره به نتایج این اقدام خاطرنشان کرد: با شفافسازی آمار و بهرهگیری از ظرفیت همه ارکان، از جمله مراکز خدمات غیردولتی، جهاد کشاورزی میتواند اطمینان حاصل کنند که یارانههای دولتی و نهادهها به طور مستقیم و عادلانه به تولیدکنندگان واقعی و زحمتکش خواهد رسید و از هرگونه انحراف جلوگیری میشود.