مدیر اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد ماکو از اجرای مجموعهای از اقدامات این سازمان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی با هدف توسعه خدمات درمانی، اجتماعی و ورزشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد ماکو از اجرای مجموعهای از اقدامات مهم این سازمان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی شامل راهاندازی مرکز تخصصی فیزیوتراپی شهرستان پلدشت، تجهیز و بهرهبرداری از اورژانس اجتماعی شهرستان شوط، تخصیص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر و تجهیز سالنهای ورزشی منطقه آزاد ماکو و اجرای پروژه ترمیم چمن و احداث رختکن مجموعه ورزشی ماکو با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.
غلامرضا مشایخی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای خدماترسانی و محرومیتزدایی اظهار داشت: در راستای خدمترسانی به افراد تحت پوشش بهزیستی و شهروندان شهرستان پلدشت، اعتبار لازم جهت تجهیز و راهاندازی مرکز تخصصی فیزیوتراپی این شهرستان تخصیص یافته و این مرکز در محدوده اداره بهزیستی پلدشت فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی افزود: این مرکز به عنوان تنها مرکز تخصصی فیزیوتراپی شهرستان پلدشت، مشکل تردد شهروندان برای دریافت خدمات فیزیوتراپی به شهرهای همجوار را برطرف کرده و نقش مؤثری در ارتقای سطح سلامت عمومی منطقه ایفا خواهد کرد.
مدیر اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین از تأمین کامل تجهیزات مورد نیاز جهت راهاندازی اورژانس اجتماعی شهرستان شوط خبر داد و گفت: اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از بخشهای تخصصی زیرمجموعه بهزیستی، به صورت شبانهروزی و رایگان از طریق خط ۱۲۳، خدمات فوریتهای اجتماعی را در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی ارائه میدهد.
وی ادامه داد: این خدمات شامل حمایت از خشونتدیدگان خانگی، افراد دارای افکار خودکشی، کودکان خیابانی، دختران و پسران فراری، زنان در معرض آسیب، زوجین متقاضی طلاق و سایر گروههای آسیبپذیر است و تیم تخصصی متشکل از روانشناس، مددکار اجتماعی و پزشک، وظیفه مداخله در بحرانها، توانمندسازی افراد آسیبدیده و فراهمسازی شرایط بازگشت آنان به خانواده و جامعه را بر عهده دارد.
مشایخی تأکید کرد: راهاندازی اورژانس اجتماعی شوط، گامی مؤثر در جهت کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و جایگزینی مداخلات پلیسی و قضایی با رویکردهای روانی ـ اجتماعی در این شهرستان به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تخصیص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعمیرات اساسی و جزئی سالنهای ورزشی تحت مالکیت سازمان منطقه آزاد ماکو خبر داد و گفت: سالنهای ورزشی شهدای بازرگان، سالن شهید سلیمانی شهرستان شوط، سالن تخصصی کشتی شوط و سالن تخصصی کشتی پلدشت که طی سالهای گذشته با بودجه عمرانی سازمان احداث و در اختیار مردم قرار گرفتهاند، به صورت اساسی تعمیر و بهروزرسانی شده و مجدداً در اختیار ورزشکاران و علاقهمندان قرار خواهند گرفت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پروژه ترمیم چمن و احداث رختکن مجموعه ورزشی ماکو با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان توسط سازمان منطقه آزاد ماکو اجرا و به بهرهبرداری رسیده است که نقش مهمی در بهبود شرایط تمرین و برگزاری مسابقات ورزشی در مرکز منطقه ایفا میکند.
مشایخی در پایان گفت: مجموعه این اقدامات بیانگر نگاه راهبردی سازمان منطقه آزاد ماکو به توسعه همزمان سلامت، رفاه اجتماعی و زیرساختهای ورزشی در شهرستانهای شمال استان آذربایجان غربی است.