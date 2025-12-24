وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک با دانشجویان ­­به‌طور ویژه به ایده ارائه شده دانشجویی"حق بر اولین شغل" برای فارغ‌التحصیلان را قابل اجرا در مناطق کم برخوردار دانست و پیشنهاد داد که این ایده در مقیاس کوچک در شرکت‌های تابع وزارتخانه آزمایش شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،­ احمد میدری در نشست هم‌اندیشی با دانشجویان فعال که در پی فراخوانی در آبان ماه ۱۴۰۴ و پس از بررسی بیش از ۳۵ طرح برگزار شد، با آنان به گفت‌و‌گو نشست.

وی ضمن تقدیر از کیفیت آثار و پیشنهاد‌های ارائه‌شده، به‌ویژه ۸ طرح منتخب که در نشست ارائه شدند، گفت: که عدالت شغلی می‌تواند نقطه آغاز یک دگرگونی بزرگ در نابرابری‌های اجتماعی و بسترساز خلق ثروت باشد.

میدری با اشاره به اهمیت ساخت روایت‌های الهام‌بخش در کنار اقدامات فنی و سامانه‌ای، افزود: برای ساختن روایت‌های تازه، نیاز به تغییر نگاه افراد است.

وزیر کار نابرابری‌ها را ناشی از مدیریت نادرست و عدم استفاده صحیح از سرمایه انسانی دانست و گفت: دسترسی برابر به شغل، به‌تبع، دسترسی عادلانه‌تر به آموزش و فرصت‌های رشد را به دنبال خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر دیدگاه رئیس جمهور، بیان مشکلات را ضروری خواند و افزود: تحلیل انتقادی بدون راهکار کافی نیست.

وی مشارکت مردم را موتور تحول اجتماعی و اقتصادی خواند و افزود: تجربه نشان داده است با شکل‌گیری اعتماد، مردم وارد میدان می‌شوند.

میدری از کیفیت طرح‌های دانشجویان استقبال کرد و آنها را صاحب ایده و راهکار دانست.

لازم به ذکر است از میان طرح‌های ارایه شده دانشجویان از طرح‌هایی از جمله سامانه ملی عدالت شغلی، اتصال داده‌های آموزش و پرورش و وزارت کار، سامانه ملی کارورزی، استفاده از هوش مصنوعی، سامانه عدالت‌نما با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند.

­

وزیر کار ­به‌طور ویژه به ایده ارائه شده "حق بر اولین شغل" برای فارغ‌التحصیلان، به‌ویژه در مناطق محروم، اشاره کرد و پیشنهاد داد که این ایده در مقیاس کوچک در شرکت‌های تابع وزارتخانه آزمایش شود.

در جریان این جلسه کارشناسی – دانشجویی که مدیران وزارت رفاه نیر حضور داشتند یکی از دانشجویان پیشنهاد تدوین سند جامع و نقشه راه تحقق عدالت شغلی را ارایه کرد که وزیر در پاسخ به پیچیدگی سیستم اداری اشاره کرد و لزوم اصلاحات تدریجی را برای اجرای مؤثر راهکار‌ها مورد تأکید قرار داد.