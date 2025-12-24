به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دومین جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری با حضور سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وحید شالچی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران ارشد دو وزارتخانه در محل سالن جلسات طبقه ششم سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

در این جلسه، نسخه نهایی تغییرات آیین‌نامه و شیوه‌نامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری بررسی و مقرر شد پس از تصویب و ابلاغ برای دوره سی‌وچهارم جشنواره دانشجوی نمونه کشوری ملاک عمل قرار گیرد.

همچنین در این جلسه تسهیلات منتخبان سی‌وسومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه کشوری شامل: جایزه نقدی (برای دانشجویان مقطع کاردانی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، مقطع کارشناسی مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان، مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته/پیوسته مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، مقطع دکتری حرفه‌ای مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان، مقطع دکتری تخصصی پیوسته/ناپیوسته/بالینی ۲۰۰ میلیون تومان) و ادامه تحصیل در مقطع بعدی بر اساس آیین‌نامه جدید، تعیین و تکلیف شد.