سازمان منطقه آزاد ماکو، با همکاری ادارات آموزش و پرورش دوره‌ای تخصصی با عنوان «کاربرد هوش مصنوعی در آموزش» ویژه معلمان مقطع متوسطه منطقه برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سازمان منطقه آزاد ماکو، با همکاری ادارات آموزش و پرورش دوره‌ای تخصصی با عنوان «کاربرد هوش مصنوعی در آموزش» ویژه معلمان مقطع متوسطه منطقه برگزار کرد.

این دوره آموزشی با استقبال گسترده فرهنگیان و با حضور جمع کثیری از معلمان علاقه‌مند به حوزه فناوری‌های نوین آموزشی برگزار گردید و هدف اصلی آن، توانمندسازی معلمان در بهره‌گیری از ابزار‌های هوشمند برای بهبود کیفیت تدریس و ایجاد محیط یادگیری خلاق و پویا بود.

در این سمینار، شرکت‌کنندگان با مبانی هوش مصنوعی، ابزار‌های تولید محتوای هوشمند، شیوه‌های نوین ارزیابی یادگیری و ملاحظات اخلاقی و تربیتی کاربرد این فناوری در کلاس‌های درس آشنا شدند.

در پایان این دوره آموزشی، گواهینامه معتبر به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد و برگزارکنندگان این برنامه را گامی مؤثر در مسیر تحقق «مدرسه هوشمند» و تحول آموزش در منطقه آزاد ماکو عنوان کردند.