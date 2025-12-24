پخش زنده
رئیس فدراسیون فوتبال در جلسه ستاد راهبری ورزش حوزههای علمیه بر استفاده از تمام ظرفیتها برای ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی و ارتقای معنویت سکوها در مسابقات ورزشی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس فدراسیون فوتبال در جلسه ستاد راهبری ورزش حوزههای علمیه گفت: باید از همه ظرفیتها برای ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی و ارتقای معنویت سکوها در مسابقات ورزشی استفاده کرد.
مهدی تاج استفاده از هوش مصنوعی در حوزههای مختلف، به ویژه ورزش را یک ضرورت مهم دانست و گفت: این فناوری نوین میتواند در پیشبرد اهداف ورزشی فدراسیون مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسابقات میتواند زمینهای برای ترویج فرهنگ و سیره اهل بیت (علیهم السلام) باشد گفت: میتوان از ظرفیت سکوها در مناسبتهای مختلف برای آشنایی جوانان با معارف اهل بیت (علیهم السلام) بهره برد.
رئیس فدراسیون فوتبال در پایان درباره برنامهریزی رقابت با چهار تیم قدرتمند در سطح جهانی فوتبال اشاره کرد و گفت: هنوز امکان اعلام اسامی تیمها و کشورها وجود ندارد تا قطعیت برنامه حفظ شود.