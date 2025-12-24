پخش زنده
با حضور استاندار اصفهان نخستین تلویزیون روستایی با محوریت هوش مصنوعی و با ظرفیت تولید محتوا در فضای مجازی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ با حضور دکتر مهدی جمالینژاد و مدیر کل امور روستایی در حاشیه جشن دهیاران زن که به مناسبت روز حسابدار و بزرگداشت مقام مادر و بانوان برگزار شد، نخستین تلویزیون روستایی با محوریت هوش مصنوعی و با ظرفیت تولید محتوا در فضای مجازی رونمایی شد.
تلویزیون روستایی استان با هدف ارتقای دانش عمومی و تخصصی در حوزههای کلیدی عمرانی، مالی، گردشگری و آتشنشانی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. این رسانه نوین، با بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی، بستری برای آگاهیبخشی و تصمیمگیری دقیقتر در راستای توسعه روستایی ایجاد کرده است.
تلویزیون روستایی استان اصفهان، گامی بلند در مسیر تحقق شعار «توسعه هوشمندانه» است که استاندار بر آن تأکید داشته است.
این شبکه، که قرار است به عنوان رسانهای برای آموزش و خدمترسانی به تمامی مردم مناطق روستایی عمل کند، دانش فنی و اصولی را به شکلی ساده و کاربردی به مخاطبان عرضه خواهد کرد.
محور اصلی این تلویزیون، ادغام فناوریهای نوین، به ویژه هوش مصنوعی (AI)، در محتوای آموزشی است و محتواهای تخصصی در حوزههای گردشگری و آتشنشانی با استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی به مخاطبان ارائه خواهد شد.
در پایان مراسم، استاندار با قدردانی از دستاندرکاران این طرح، ابراز امیدواری کرد که این تلویزیون به طور مؤثر در آگاهسازی و توانمندسازی اهالی روستاها نقشآفرین باشد و با تشویق حاضران، از خدمات ارزنده همه دستاندرکاران قدردانی شد.