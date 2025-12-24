پخش زنده
رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: هماهنگی و نظارت بیشتر بین سمنها یا همان سازمانهای مردم نهاد، نقش زیادی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه ظرفیتهایی در مردم وجود دارد که میتواند هزینه وقوع جرم را افزایش دهد، گفت: درگاه جامع پیشگیری از وقوع جرم با همکاری قوای سه گانه تشکیل میشود.