مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی در سایه افزایش پروازهای عبوری از عراق، از احتمال جدی تشکیل یک سازمان هواپیمایی واحد توسط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خبر داد.
محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران،در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نسبت به تحولات منطقهای در حوزه هوانوردی ابراز نگرانی کرد و از تلاش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای تشکیل یک سازمان هواپیمایی مشترک عربی خبر داد.
وی ، با اشاره به افزایش محسوس پروازهای عبوری از آسمان عراق، تأکید کرد که اگرچه مسیرهای هوایی عراق برای برخی پروازها کوتاهتر است، اما ظرفیت عبور محدودی دارد و انتخاب این مسیر تنها به دلیل مسافت کوتاهتر نیست.
همزبانی و تسهیلات مالی؛ عامل گرایش به مسیر عراق
امیرانی علت اصلی گرایش برخی شرکتها به استفاده از آسمان عراق را “همزبانی و نزدیکی حوزه خلیج فارس” دانست و تصریح کرد: «بر اساس شنیدههایی که هنوز جنبه رسمی پیدا نکرده است، کشورهای منطقه به دنبال ایجاد یک ساختار واحد هوانوردی هستند. این مسئله کار را برای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به مراتب سختتر میکند، زیرا ما تنها کشور فارسیزبان در این محور استراتژیک خواهیم بود.»
وی افزود: کشورهای عربی خلیج فارس از مراودات و تراکنشهای مالی راحتتری با یکدیگر برخوردارند که این امر، تنظیم قراردادهای عملیاتی را برای شرکتهای هواپیمایی آنها تسهیل و عبور از آسمان عراق را برای ایرلاینهایی مانند هواپیمایی امارات به گزینهای جذاب تبدیل میکند.
با این حال، مدیرعامل شرکت فرودگاهها یادآور شد که نباید نقش ایران در بحرانهای منطقهای نادیده گرفته شود: «قطریها فراموش نخواهند کرد که در زمان تحریم از سوی کشورهای همسایه، ایران تنها کشوری بود که تمام آسمان خود را به روی پروازهای آنها باز نگه داشت؛ رفتاری که متأسفانه از سوی سایر همسایگان عربی دیده نشد.»
این اظهارات، زنگ خطری برای سیاستگذاران هوانوردی کشور است تا برای حفظ سهم ایران از ترافیک هوایی منطقه، راهکارهای متقابل مالی و عملیاتی را به سرعت فعال سازند.