با هدف پیگیری مجدانه برای صیانت از انفال و مقابله با دست‌اندازی به اموال عمومی، دادستان شهرستان مرند از عملیات قاطع دستگاه قضایی علیه متصرفان غیرقانونی اراضی ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف ضیامهر گفت: تعدادی از متخلفان که با نادیده گرفتن قانون، اقدام به تصرف غیرقانونی و مجدد اراضی ملی کرده بودند شناسایی شدند و با توجه به اینکه این اراضی پیشتر با حکم قضایی خلع ید شده بود، متخلفان بار دیگر با تخلف آشکار و با اجیر کردن افراد سابقه‌دار و اراذل و اوباش ضمن مقاومت در مقابل مامورین اقدام به تصرف مجدد و تخریب اموال دولتی و اراضی ملی کرده بودند و قصد ادامه فعالیت غیرقانونی داشتند که با اقدام دستگاه قضایی، دستورات لازم برای برخورد فوری و تشکیل پرونده قضایی تصرف مجدد اراضی ملی و بازداشت متهمان صادر شد.

وی افزود: متخلفان در حین انجام فعالیت‌های مجرمانه، با دستور میدانی و مستقیم قضایی بازداشت شدند و محل نیز مهر و موم شد.

دادستان مرند استان آذربایجان شرقی ضمن هشدار به هرگونه سوءاستفاده از اراضی ملی، گفت: دستگاه قضایی با هیچکس در زمینه تعدی به بیت‌المال و حقوق عمومی و گردن‌کشی در مقابل قانون مماشات نخواهد کرد و پیگیری‌های قانونی تا رفع تصرف کامل اراضی و تعیین تکلیف نهایی متهمان در دستور کار دادستانی قرار گرفته و ادامه خواهد داشت.