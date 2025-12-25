مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت:انشعاب ۱۸۷ سکونتگاه‌های غیردائم و استخر‌ها به‌صورت موقت قطع شده‌است تا منابع گاز به مشترکان خانگی و مراکز حساس مانند نانوایی‌ها و بیمارستان ها؛ اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: سکونت‌گاه‌های غیر دائم حتی در محدوده شهری و روستایی شامل خانه‌باغ‌ها، باغ‌ویلاها، استخر‌ها و بخش‌هایی از آپارتمان‌ها که موقتی استفاده می‌شوند، که انشعاب ۱۸۷ سکونتگاه‌های غیردائم و استخر‌ها به‌صورت موقت قطع شده‌است تا منابع گاز به مشترکان خانگی و مراکز حساس مانند نانوایی‌ها و بیمارستان ها؛ اختصاص یابد.

صابری فر افزود: هدف اصلی جلوگیری از فشار غیرمتعارف به شبکه و تضمین جریان مطمئن گاز در روزهای سرد زمستان است.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان زنجان نیز گفت: حتی آپارتمان‌هایی که مالک آن‌ها چند ملک دارد و واحدها به‌صورت موقتی استفاده می‌شوند، در صورت عدم اعلام سه دوره سکونت، به‌عنوان غیر دائم شناسایی و مصرف گاز آن‌ها محدود می‌شود.

واردی اضافه کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بسیاری از استخرها و جکوزی‌ها و مجموعه‌های تفریحی، به دلیل ارتفاع زیاد و عمق بالای آب، نیاز به گرمایش بیشتری دارند و مصرف گاز آنها تا دو و نیم برابر مصارف عادی است.

وی افزود: این تجهیزات حتی در طول هفته روشن هستند، در حالی که اغلب در روزهای پایانی هفته استفاده می‌شوند؛ به همین دلیل اعمال محدودیت موقت و نظارت دقیق بر مصرف آن‌ها ضروری است تا ظرفیت شبکه برای تأمین مشترکان دائمی آزاد شود.