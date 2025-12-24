پخش زنده
سعیدی از رشد ۱۱۸ درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی در سال جاری خبر داد و گفت: مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب در استان به ۳۶۷ میلیون دلار رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، بهنام سعیدی با اشاره به رویکرد توسعهمحور مدیریت استان اظهار کرد: طی هشت ماه نخست سال جاری، میزان سرمایهگذاری خارجی جذبشده در استان کرمان به ۲۲۷ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۱۸ درصدی را نشان میدهد.
او افزود: با احتساب طرحهای تصویبشده، مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب در استان به ۳۶۷ میلیون دلار افزایش یافته و کرمان را در زمره استانهای پیشگام و پیشران کشور در این حوزه قرار داده است.
مدیرکل دفتر جذب و سرمایهگذاری استانداری کرمان با تأکید بر نقش محوری کارآفرینی در توسعه اقتصادی، گفت: استفاده از تجربیات کارآفرینان موفق میتواند به شکلگیری مدیریت دانش، کاهش ریسک و هزینههای کسبوکار و تقویت همافزایی میان فعالان اقتصادی منجر شود.
کارآفرینی یکی از اولویتهای اساسی هر جامعه به ویژه در استان است و خلق ثروت بهطور مستقیم از مسیر کارآفرینی عبور میکند و به همین دلیل این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
آنچه بیش از همه باید به آن توجه شود، تجربه و نگاهی است که کارآفرینان نسبت به حوزه فعالیت خود دارند و انتقال این تجربیات به نسلهای جوان و افرادی که علاقهمند به ورود به عرصههای اقتصادی هستند، میتواند هزینهها و ریسکهای سرمایهگذاری را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.