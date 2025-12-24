به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر امور روستایی وشورا‌های استانداری اصفهان در آئین جشن دهیاران زن که به مناسبت روز حسابدار و بزرگداشت مقام مادر و بانوان برگزار شد، با تأکید بر رویکرد پاسخگویی و خدمت‌رسانی مستمر دفتر متبوع خود گفت: در طول سال همواره در کنار دهیاران بوده‌ایم و تلاش کرده‌ایم همراهی مؤثر و مستمری با دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و تمامی فعالان حوزه روستایی داشته باشیم.

مجید جوهری در ادامه با اشاره به عملکرد مالی این حوزه گفت: از مجموع اعتبارات مصوب ۸۵۰ میلیارد تومانی حوزه روستایی، تاکنون نزدیک به ۷۵ درصد آن محقق شده که این موفقیت نتیجه تلاش جمعی دهیاران، بخشداران و کارکنان خدوم مجموعه است.

وی با تجلیل ویژه از سه بخشدار زن حاضر در این مراسم و دیگر بانوان فعال در بخش‌های مختلف اداری و مالی افزود: تمامی مسئولان با جدیت پای کار هستند تا با حمایت‌های استاندار اصفهان، اقدامات مؤثری در راستای توسعه استان و به‌ویژه مناطق روستایی به ثمر برسد.

وی همچنین از اعطای هدایای نمادین به نمایندگانی از دهیاران، مسئولان مالی و اداری و بخشداران خبر داد و تاکید کرد: این قدردانی‌ها نمادی از سپاسگزاری از زحمات همه عوامل اجرایی حوزه روستایی استان است.

این مراسم با تأکید بر نقش اثرگذار بانوان در امور مالی، اداری و توسعه پایدار روستایی، و با تقدیر از بانوان شاغل در این حوزه‌ها به کار خود پایان داد.