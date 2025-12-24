پخش زنده
۷۵ درصد اعتبارات مصوب ۸۵۰ میلیارد تومانی حوزه روستایی استان اصفهان محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری اصفهان در آئین جشن دهیاران زن که به مناسبت روز حسابدار و بزرگداشت مقام مادر و بانوان برگزار شد، با تأکید بر رویکرد پاسخگویی و خدمترسانی مستمر دفتر متبوع خود گفت: در طول سال همواره در کنار دهیاران بودهایم و تلاش کردهایم همراهی مؤثر و مستمری با دهیاریها، بخشداریها و تمامی فعالان حوزه روستایی داشته باشیم.
مجید جوهری در ادامه با اشاره به عملکرد مالی این حوزه گفت: از مجموع اعتبارات مصوب ۸۵۰ میلیارد تومانی حوزه روستایی، تاکنون نزدیک به ۷۵ درصد آن محقق شده که این موفقیت نتیجه تلاش جمعی دهیاران، بخشداران و کارکنان خدوم مجموعه است.
وی با تجلیل ویژه از سه بخشدار زن حاضر در این مراسم و دیگر بانوان فعال در بخشهای مختلف اداری و مالی افزود: تمامی مسئولان با جدیت پای کار هستند تا با حمایتهای استاندار اصفهان، اقدامات مؤثری در راستای توسعه استان و بهویژه مناطق روستایی به ثمر برسد.
وی همچنین از اعطای هدایای نمادین به نمایندگانی از دهیاران، مسئولان مالی و اداری و بخشداران خبر داد و تاکید کرد: این قدردانیها نمادی از سپاسگزاری از زحمات همه عوامل اجرایی حوزه روستایی استان است.
این مراسم با تأکید بر نقش اثرگذار بانوان در امور مالی، اداری و توسعه پایدار روستایی، و با تقدیر از بانوان شاغل در این حوزهها به کار خود پایان داد.