به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه شورای مسکن استان که به منظور بررسی مسائل و مشکلات انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن تشکیل شده بود، اظهار کرد: تاکید ما به مدیران این است که برای اخذ و اعمال نظرات بخش خصوصی، راهکار پیدا کنند؛ فارغ از این که این موضوع در قانون پیش‌بینی شده یا نه.

وی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود افزود: در هر جلسه‌ای که بنده حضور دارم، بخش خصوصی به‌عنوان ذی‌نفع یا ذی‌ربط می‌تواند حضور داشته باشد.

سرمست با تاکید بر اینکه به خرد جمعی باور داریم و به آن پای‌بندیم گفت: وقتی که بخش خصوصی، تجربه و دانش خود را بدون چشمداشت در اختیار ما می‌گذارد چرا باید خود را از این ظرفیت بزرگ محروم کنیم؟

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: امروز تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی استان است که نظر بخش خصوصی را در حوزه تخصصی خود جویا شوند و تا حد امکان در تصمیم‌گیری‌ها اعمال کنند.

نشست شورای مسکن آذربایجان شرقی امروز با حضور اعضا و تعدادی از انبوه سازان بخش خصوصی در استانداری آذربایجان شرقی برگزار و در آن به بررسی پاره ای مشکلات فعالان مسکن ساز بخش خصوصی پرداخته شد.