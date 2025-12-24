پخش زنده
سیامک احمدی، دبیر هیئت بدمینتون منطقه آزاد کیش در دوره مربیگری سطح یک جهانی به میزبانی تهران شرکت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دبیر هیئت بدمینتون منطقه آزاد کیش با حضور در دوره مربیگری سطح یک جهانی تازهترین فنون رشته بدمینتون را فرا میگرد.
سیامک احمدی در این دوره آموزشی به همراه ۲۷ نفر از روسا و اعضای هیئتهای بدمنیتون سراسر کشور با تازهترین قواعد و اصول مربیگری آشنا میشود.
دوره مربیگری سطح یک جهانی تا هشتم دی در محل فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد.
حضور مدرسان بینالمللی در این دوره، نقش مهمی در ارتقای دانش فنی مربیان خواهد داشت.