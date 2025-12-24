دستگیری کلاهبرداران اینترنتی در رومشکان
فرمانده انتظامی رومشکان از شناسایی و دستگیری کلاهبرداران حرفهای اینترنتی به مبلغ ۳ میلیارد ۷۷۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی رومشکان اظهار داشت: در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری اینترنتی، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت
سرهنگ مصطفی تیموری افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی متهمان شده که با هماهنگی قضایی، ۳ نفر متهم دستگیر کردند.
سرهنگ تیموری گفت: این متهمان در اقدامی متقلبانه اقدام به کلاهبردای به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال از مالباخته کرده بودند که پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.