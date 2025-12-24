به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان در دیدار با مدیرعامل بانک مسکن؛ بر لزوم تعامل و حمایت بیشتر برای افزایش سرمایه بانک مسکن با هدف رفع ناترازی و تسریع در تأمین مالی طرح نهضت ملی در استان ‌تأکید کرد.

علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در دیدار محمدعلی طالبی استاندار کرمان و شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت عملکرد این بانک در اجرای طرح نهضت ملی مسکن را تشریح کرد.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان در این نشست با اشاره به اثرگذاری بانک مسکن در اجرای پروژه‌های مسکن، گفت: عملکرد بانک مسکن در کمک به خانه‌دار شدن مردم، به‌ویژه در قالب طرح نهضت ملی بی‌بدیل است و نقش مهمی در افزایش رضایتمندی اجتماعی داشته است.

وی خواستار تعامل و هم افزایی بیشتر دستگاه های اجرایی استان با این بانک در جهت تسریع در اجرای پروژه‌ها نهضت ملی شد.