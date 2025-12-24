پخش زنده
امروز: -
مراسم افتتاح و تحویل تجهیزات اهدایی سفارت جمهوری کرهجنوبی به ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان با حضور سفیر این کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جون پیو کیم سفیر کره جنوبی در کشورمان در این مراسم خواستار توسعه همکاریها شد و بر ضرورت مهارت آموزی تاکید کرد
لهونی استاندار کردستان هم در این مراسم ابراز امیدواری کرد که زمینه اعزام تعدادی از جوانان برای کسب آموزشهای لازم در کشور کره فراهم شود
دومین جلسه کارگروه توسعه مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان کردستان قبل از افتتاح دو مرکز مهارتی با حضور معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور درسنندج برگزار شد.