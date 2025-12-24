پخش زنده
وزیر کشور ترکیه گفت: «ضبط صدای متعلق به هواپیما ساعت ۰۲:۴۵ و جعبه سیاه ساعت ۰۳:۲۰ بامداد امروز چهارشنبه پیدا شد. مراحل بررسی و ارزیابی این موارد از سوی نهادهای مربوطه آغاز شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، یرلی کایا که از مرکز هماهنگی سیار سازمان مبارزه با آفات طبیعی و حوادث غیر مترقبۀ ترکیه موسوم به آفاد بازدید کرد در گفتوگو با خبرنگاران گفت: جت شخصی از نوع فالکون-۵۰، حامل ۸ نفر از جمله ژنرال محمد علی الحداد، رئیس ستاد کل ارتش لیبی، ۵ عضو هیئت لیبیایی و ۳ خدمه، که ساعت ۸:۱۰ شب گذشته از فرودگاه اسنبوغای آنکارا به مقصد طرابلس پرواز کرده بود، ساعت ۸:۳۲ اعلام کرد: به دلیل نقص فنی قصد بازگشت به فرودگاه را دارد.
وی با بیان اینکه تماس با هواپیما ساعت ۸:۵۲ در نزدیکی منطقه هایمانا قطع شد گفت: پس از دریافت گزارش از سوی مرکز تماس اضطراری ۱۱۲، تیمهای ژاندارمری، آفاد، پلیس، بهداشت و بلافاصله به منطقه اعزام شدند و عملیات جستوجو و نجات با هماهنگی وزارت حمل و نقل و زیرساختها و فرماندهی نیروی هوایی آغاز شد.
یرلی کایا با بیان اینکه در نتیجه تلاشهای مداوم جستوجو، لاشه هواپیما تقریباً در ۲ کیلومتری جنوب روستای کسیککاواک در شهرستان هایمانا پیدا شد گفت: پس از کشف لاشه هواپیما، یک مرکز هماهنگی سیار از سوی AFAD برای مدیریت مؤثر صحنه و هماهنگی با سایر نهادها در منطقه مستقر شد و عملیات میدانی از طریق این مرکز آغاز و سپس فرآیندهای قضایی و جنایی، تحت هماهنگی فرماندهی کل ژاندارمری شروع شد. در مجموع ۴۰۸ پرسنل، ۱۰۳ وسیله نقلیه زمینی و ۷ هواپیما از آفاد، ژاندارمری، پلیس، خدمات درمانی، فرماندهی نیروهای زمینی، فرماندهی نیروهای هوایی، وزارت حمل و نقل و زیرساخت مرکز تحقیقات ایمنی حمل و نقل، آتش نشانی و واحدهای اداره فرودگاههای دولتی در حال انجام وظیفه هستند. "انتقال تصاویر به صورت زنده از منطقه از طریق پهپادها انجام میشود. تمام عناصر هوایی و زمینی، از جمله پهپادهای حرارتی و نوری، خودروهای جستوجو و نجات، عملیات خود را با هماهنگی از طریق مرکز هماهنگی سیار ادامه دادند.
وزیر یرلیکایا با بیان اینکه منطقه لاشه هواپیما تقریباً ۳ کیلومتر مربع را پوشش میدهد، افزود: در نتیجه کار انجام شده در محل از سوی تیمهای مرکز تحقیقات ایمنی حمل و نقل وزارت حمل و نقل و زیرساخت، دستگاه ضبط صدای هواپیما ساعت ۰۲:۴۵ و جعبه سیاه ساعت ۰۳:۲۰ پیدا شد. فرآیندهای بررسی و ارزیابی این موارد توسط نهادهای مربوطه آغاز شده است.
یرلی کایا اعلام کرد که یک هیئت ۲۲ نفره لیبیایی، متشکل از ۱۴ نفر منصوب شده توسط وزارت دفاع لیبی (که ۵ نفر از آنها از بستگان جان باختگان بودند) و ۸ نفر منصوب شده از سوی وزارت کشور لیبی، وارد آنکارا شدهاند. وی اظهار داشت: «به خانوادههای جان باختگان این حادثه غمانگیز، به مردم لیبی، دولت لیبی، ستاد کل لیبی و کشور دوست و برادرمان لیبی تسلیت میگویم. همچنین به خانوادههای خدمهای که در این حادثه جان خود را از دست دادند، تسلیت میگویم.»
یرلی کایا یادآوری کرد که دفتر دادستانی کل آنکارا تحقیقاتی را در مورد این حادثه آغاز کرده است و ۴ دادستان کل، با هماهنگی ۱ معاون دادستان کل، برای این تحقیقات منصوب شدهاند.
وی افزود: مهمترین وظیفه ما روشن کردن و شفافسازی این موضوع است. به عنوان یک دولت، ما مصمم به انجام این کار هستیم. علت این امر در اسرع وقت آشکار خواهد شد و ما این موضوع را با شما، ملت محترم و تمام جهان به اشتراک خواهیم گذاشت.
وزیر کشور ترکیه اعلام کرد به محض دریافت اطلاعات جدید، آن را با عموم به اشتراک خواهد گذاشت و هیئت لیبیایی که وارد آنکارا شده است نیز در تحقیقات شرکت خواهد کرد.