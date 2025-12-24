پخش زنده
امروز: -
به علت بارش احتمالی برف، اختلال تردد در جادههای کوهستانی به ویژه گردنههای استان مرکزی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۸ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
بررسیهای از نفوذ یک موج کم دامنه تراز میانی جو از بامداد روز چهارشنبه حکایت دارد که میتواند موجب برخی بارشهای پراکنده برف و باران در مناطقی از استان طی ساعاتی از روز چهارشنبه شود.
هر چند که بارشها در مجموع کم پیش بینی شده است، اما به دلیل احتمال بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی استان میتواند منجر به اختلال تردد در جادههای کوهستانی به ویژه گردنههای استان شود.
زمان شروع: چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
زمان پایان: چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
نوع مخاطره:
بارش پراکنده برف و باران.
منطقه اثر:
تفرش، آشتیان، شازند، غرق آباد، اراک، خمین، کمیجان، خنداب.
اثر مخاطره:
احتمال اختلال تردد در گردنهها و جادههای کوهستانی.
توصیه:
احتیاط تردد در جادههای کوهستانی و گردنههای استان - همراه داشتن تجهیزات زمستانی - آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه.