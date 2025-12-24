به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران گلپایگان گفت: حاج محمدرضا صدرایی پدر شهید مصطفی صدرایی در ۹۰ سالگی به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

میثم زارعی افزود: پیکر این پدر شهید پس از تشییع بر دستان مردم شهید پرور گلپایگان در قطعه صابرین آرامستان قاضی زاهد گلپایگان به خاک سپرده شد.

شهید مصطفی صدرایی اول آذر ۱۳۶۱ در ۱۷ سالگی درعملیات محرم در منطقه عملیاتی زبیدات بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.