رویداد «پژوهش‌های نوین در علوم پایه» با حضور معاون پژوهشی بنیاد ملی علم ایران، اعضای هیأت رئیسه دانشکدگان علوم، پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان در تالار دهشور دانشکدگان علوم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، در این رویداد با اشاره به موضوع علوم پایه در پژوهش‌های نوین بیان کرد: علوم پایه یکی از ارکان آموزش و تحقیقات است و یکی از راه‌های رسیدن به توسعه، تقویت علوم پایه در کشور است.

رضا عامری در ادامه به بحث فناوری‌های پیشرو و نوظهور اشاره کرد و گفت: از هوش مصنوعی و رباتیک گرفته تا زیست‌فناوری و کشاورزی، نشان می‌دهند که جهان به سمت تحولاتی شگرف حرکت می‌کند. اگرچه هرکدام از این فناوری‌ها هنوز در مراحل اولیه خود هستند، اما تأثیرات بالقوه آنها می‌تواند به طور عمیقی بر زندگی ما تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به موضوع هوش مصنوعی که شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است و در سال‌های اخیر به یکی از مؤثرترین و تحول‌سازترین فناوری‌ها در عرصه کسب‌وکار و صنعت تبدیل شده است، گفت: این فناوری با توانایی تحلیل داده‌های پیچیده، یادگیری از الگو‌ها و تصمیم‌گیری هوشمندانه، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیند‌های خود را بهینه‌سازی کرده، هزینه‌ها را کاهش داده و عملکرد کلی خود را ارتقا دهند.

عامری ادامه داد: هوش مصنوعی بدون شک یکی از مهم‌ترین فناوری‌های آینده است که می‌تواند تحولات عظیمی در زندگی انسان‌ها ایجاد کند. با این حال، این فناوری هم فرصت‌ها و هم تهدیداتی را به همراه دارد. برای بهره‌برداری بهینه از AI و کاهش تهدیدات آن، نیاز است که سیاست‌گذاران، محققان و جامعه به طور دقیق و مسئولانه با این فناوری برخورد کنند. تنها از این طریق می‌توان از پتانسیل‌های بی‌پایان هوش مصنوعی بهره‌برداری کرد و از تأثیرات منفی آن جلوگیری کرد.

مجید سلیمانی دامنه، معاون پژوهشی دانشکدگان علوم نیز در بخشی از این رویداد، گزارشی از روند و اهداف برگزاری این نشست ارائه کرد. همچنین دکتر مقاری معاون اداری و مالی دانشگاه و استاد دانشکده شیمی در خصوص سیستم‌های کوانتومی باز و مکانیک کوانتومی Non-Hermitian و عدم پایستگی احتمال در سیستم‌های کوانتومی باز به ارائه توضیحات پرداخت.

در ادامه رویداد، رزاقی معاون پژوهشی بنیاد ملی علم ایران به ارائه گزارشی از برنامه‌ها و عملکرد‌های بنیاد ملی علم ایران پرداخت و به اهداف و مأموریت‌های آن اشاره کرد. وی با بیان اینکه این نهاد با تمرکز بر گسترش حمایت‌های علمی و پژوهشی و ارتقای کیفیت آنها، نقشی مهم در تعالی علم و فناوری کشور ایفا کرده است، گفت: مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد ملی علم ایران شامل حمایت از پژوهش‌های اولویت‌دار، اعطای کرسی‌های پژوهشی، اجرای برنامه‌های ترویج علم، توسعه نظام داوری و تقویت همکاری با نهاد‌های حامی پژوهش است.