پخش زنده
امروز: -
نشست تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، با حضور همت ایزدی فرماندار زرند، اعضای اداری و حقوقی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و معتمدان منتخب، برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نشست تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، با حضور همت ایزدی فرماندار زرند، اعضای اداری و حقوقی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و معتمدان منتخب، برگزار شد
همت ایزدی فرماندار زرند در این نشست با تأکید بر جایگاه تعیینکننده شوراها در مدیریت شهری، انتخابات را تجلی اراده مردم و نماد اعتماد عمومی دانست و بر ضرورت امانتداری، قانونمداری و فراهمسازی زمینه مشارکت گسترده شهروندان تأکید کرد.
اعضای اصلی:
سام ایزدی، محمد میرزاحسینی، مجید مصطفوی، سیدصادق حسینی، حمید صادقیزاده، سیدعلی بازیان، حسین جمالیزاده و محسن رهنما
اعضای علیالبدل:
احمد برهانی، محمد خیرخواه، سیدرسول تهامی، عباس صدوقی و مهرداد مداحی