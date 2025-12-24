نشست تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، با حضور همت ایزدی فرماندار زرند، اعضای اداری و حقوقی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و معتمدان منتخب، برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نشست تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، با حضور همت ایزدی فرماندار زرند، اعضای اداری و حقوقی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و معتمدان منتخب، برگزار شد

همت ایزدی فرماندار زرند در این نشست با تأکید بر جایگاه تعیین‌کننده شوراها در مدیریت شهری، انتخابات را تجلی اراده مردم و نماد اعتماد عمومی دانست و بر ضرورت امانت‌داری، قانون‌مداری و فراهم‌سازی زمینه مشارکت گسترده شهروندان تأکید کرد.

اعضای اصلی:

سام ایزدی، محمد میرزاحسینی، مجید مصطفوی، سیدصادق حسینی، حمید صادقی‌زاده، سیدعلی بازیان، حسین جمالی‌زاده و محسن رهنما

اعضای علی‌البدل:

احمد برهانی، محمد خیرخواه، سیدرسول تهامی، عباس صدوقی و مهرداد مداحی