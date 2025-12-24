پخش زنده
پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) موفق به دستیابی به دانش فنی تولید یک آفتکش گیاهی میکروامولسیون بر پایه اسانس اکالیپتوس برای کنترل آفت پسیل پسته شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دستاورد با کارایی بالا (تا ۹۱ درصد) و پتانسیل کاهش حداقل ۳۰ درصدی مصرف سموم شیمیایی رایج، به عنوان راهکاری پایدار برای نجات باغهای پسته کشور و تقویت صادرات رونمایی شد.
این آفتکش کاملاً گیاهی، پس از ارزیابیهای میدانی در استانهای اصلی پسته (کرمان، یزد و خراسان رضوی)، کارایی مؤثر خود را در یک دوره ۲۱ روزه نشان داده است.
با توجه به اینکه کنترل پسیل پسته حدود ۷ درصد از کل مصرف آفتکشها در کشور را به خود اختصاص میدهد، بهکارگیری این فناوری میتواند صرفهجویی اقتصادی چشمگیری برای باغداران به همراه داشته باشد.
این فرمولاسیون به عنوان آفتکش کمخطر و سازگار با محیط زیست طبقهبندی شده و قابلیت استفاده در برنامههای مدیریت تلفیقی آفات (IPM) را دارد.
دانش فنی این محصول برای تولید صنعتی و واگذاری به بخش خصوصی آماده است.
این دستاورد که مجری مسئول آن مریم نگهبان بوده، در هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۴ رونمایی شده است. گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که این فناوری پسته ایران را برای بازارهای جهانی آمادهتر خواهد ساخت.