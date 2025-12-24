فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و انهدام اعضای باند ۴ نفره سرقت کابل و کشف ۲۰ فقره سرقت در این راستا خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی بروجرد گفت: در پی وقوع سرقت کابل موضوع به صورت ویژه در دستور کارپلیس قرار گرفت.

مهدی مهدوی کیا افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، سارقان را شناسایی که با هماهنگی قضایی هر ٤ نفر را در یک عملیات به همراه یکدستگاه خودرو پراید مورد استفاده در سرقت و تعدادی ابزار آلات مربوطه دستگیر کردند.

سرهنگ مهدوی کیا با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی فعالیت مجرمان را رصد و با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد.