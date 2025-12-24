پخش زنده
کمیته تسهیل و شتابدهی سرمایهگذاری استان کرمان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با حضور نمایندگان سرمایهگذار خارجی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این نشست که با حضور مدیران کل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری و امور مالیاتی استان برگزار شد، موانع و مشکلات پیشروی سرمایهگذاران خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، موضوعات مرتبط با فرآیندهای اداری و مسائل مالیاتی مطرح شد و پس از بررسیهای کارشناسی، تصمیماتی در راستای تسهیل، تسریع و رفع موانع سرمایهگذاری اتخاذ شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در این نشست با تأکید بر حمایت استان از سرمایهگذاری خارجی اظهار داشت: کمیته تسهیل و شتابدهی سرمایهگذاری با هدف رفع موانع، تسریع در صدور مجوزها و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سرمایهگذاران، بهصورت مستمر فعال است.