استاندار قم در دیدار اعضای ستاد مدیریت شهرکسازی کشور با تاکید بر ضرورت آماده سازی زیر ساختهای لازم برای تکمیل ساخت واحدهای مسکونی در سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان و پرنیان گفت: تحویل هر چه سریعتر واحدهای مسکونی به متقاضیان که بیشتر از اقشار آسیب پذیر هستند در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در دیدار اعضای ستاد مدیریت شهرکسازی کشور گفت: تامین زیر ساختها و تکمیل شهرکهای مسکونی سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان (شهید رئیسی) و پرنیان جز اولویتهای استان است.
اکبر بهنام جو افزود: متقاضیانی که قرار است در این شهرکها ساکن شوند از اقشار آسیب پذیر هستند و باید سازوکار تکمیل واحدها و ایجاد زیر ساختها برای تحویل واحدها در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
وی با اشاره به اینکه کارهای مربوط به ساخت واحدهای مسکونی با پیشرفت مناسبی در حال ساخت است گفت: امیدواریم با ساخت و تامین زیر ساخت و نگاه کارشناسی به این شهرکهای مسکونی، همزمان نیازهای آموزشی، بهداشت و درمان این شهرکها را تامین کنیم.