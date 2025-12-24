پخش زنده
امروز: -
رییس شبکه بهداشتی و درمانی و آموزشی شهرستان آباده گفت: یک دستگاه آمبولانس جدید تویوتا به فوریتهای پیش بیمارستانی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ دکتر زهرا نیکو گفت: ورود این آمبولانس پیشرفته و مجهز کاهش زمان رسیدن به محل حادثه و افزایش کیفیت مراقبت در طول انتقال بیمار به مراکز درمانی را به دنبال دارد.
او با اعلام برنامههای آینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده، گفت: ما در برنامهای تنظیم شده، پیگیر تجهیز کامل شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده به آخرین استانداردهای ملی و توسعه پایگاههای اورژانس در مناطق محروم و آموزش مستمر نیروهای امدادی هستیم.