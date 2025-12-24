به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ اختتامیه دومین جشنواره سالانه هم‌آوایی موسیقی مازندران با عنوان «سوچلا» در سالن امیر مهر اکسین محمودآباد با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، هنرمندان و مردم فرهنگ‌دوست این شهرستان برگزار شد.

در این آیین، محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، قاسمی فرماندار شهرستان محمودآباد، اختیاری شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، هنرمندان و فعالان موسیقی استان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و با شور و حال فرهنگی ویژه‌ای، دومین دوره جشنوارهبرپا شده است.

برنامه‌های این مراسم شامل اجرای تک‌نوازی، شعرخوانی هنرمند رفیعی و اجرای موسیقی زنده توسط استاد مختاباد، هنرمند فرهیخته و برجسته کشور – بود که مورد استقبال پرشور حاضران قرار گرفت.

محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تأکید بر ظرفیت غنی موسیقی آیینی و محلی استان گفت::

موسیقی مازندران بخشی از هویت فرهنگی این سرزمین است و استمرار جشنواره‌هایی، چون سوچلا گامی مؤثر در حفظ و معرفی این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده خواهد بود.

قاسمی فرماندار محمودآباد ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره بر اهمیت توجه به فعالیت‌های هنری و فرهنگی در ارتقای سرمایه اجتماعی شهرستان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدایایی از برگزیدگان و از استاد عبدالحسین شیخ الاسلام کندلوسی تجلیل به عمل آمد و دومین دوره جشنواره «سوچلا» در میان استقبال گرم هنرمندان و مردم فرهنگ‌دوست محمودآباد به کار خود پایان داد.