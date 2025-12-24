پخش زنده
️اتصال بندر شهید بهشتی چابهار به شبکه ریلی کشور، بهعنوان یکی از پروژههای راهبردی حملونقل، نقش مهمی در توسعه ترانزیت بینالمللی، کاهش هزینه و زمان جابجایی کالا و افزایش جذابیت این بندر برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی ایفا میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این اتصال، ضمن تکمیل زنجیره لجستیک بندر تا پسکرانهها و مراکز تولیدی، جایگاه چابهار را در کریدورهای منطقهای و بینالمللی از جمله مسیرهای منتهی به آسیای میانه، افغانستان و شبهقاره هند تقویت کرده و زمینهساز رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه پایدار در جنوب شرق کشور خواهد شد.