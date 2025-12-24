فرماندار کرمان در جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر، ضمن بر لزوم حرکت دقیق و بدون کوچک‌ترین کوتاهی بر اساس جدول زمان‌بندی انتخابات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حبیب الله خنجری با اشاره به اهمیت جایگاه انتخابات در نظام اسلامی، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها و عوامل اجرایی باید با همدلی و همکاری، زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور و با حضور حداکثری مردم را فراهم کنند و اعتماد عمومی را برای مشارکت گسترده شهروندان تقویت نمایند.

وی افزود: اعضای هیأت اجرایی منتخب باید پوشش کامل شهرستان را مدنظر قرار داده و با فعالیتی مؤثر، نقش خود را در اجرای صحیح فرآیند انتخابات ایفا کنند. همچنین مقرر شد جلسات مشترک با هیأت نظارت بر حسب ضرورت و به‌صورت هفتگی برگزار شود.

اعضای اصلی:

محمدعلی توحیدی، عباس تقی‌زاده، رضا فلاح، محمد باژیان، محمدرضا فرحبخش، محمدرضا شریفی، جواد صادقی و سرور اسکندری.

اعضای علی‌البدل:

غلامعباس دخانی، حمیدرضا شبخ‌پور، علی ایرانمنش، محسن ربیعی و عباس توان هستند.