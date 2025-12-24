به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مرکز نوآوری و صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان گفت: هدف از برگزاری نخستین ماراتن بازی‌سازی ایران در دانشگاه اصفهان توسعه بازی‌های شناختی با اهداف درمانی، توانبخشی و تقویت مهارت‌های ذهنی است.

جواد راستی افزود: صنعت بازی سازی ایران ظرفیت برداشتن گام‌های جدی و تخصصی برای توسعه «بازی‌های درمانی» در حوزه‌های توانبخشی و تقویت مهارت‌های ذهنی را دارد.

وی تاکید کرد: این دوره برای نخستین بار با محوریت تخصصی علوم شناختی برگزار می‌شود، در حالی که دوره‌های گذشته با تمرکز بر فرهنگ شهروندی و موضوعات عمومی اجرا شده بود.

راستی با اشاره به استقبال مناسب از این رویداد گفت: حضور حدود ۱۲۰ نفر شامل شرکت کنندگان، مربیان و عوامل اجرایی در این ماراتن، نشان‌دهنده توجه دانشجویان به تلاقی حوزه بازی‌سازی و علوم شناختی است.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به تمهیدات علمی این دوره اشاره و بیان کرد: پیش از آغاز رقابت، ۲ پیش رویداد آموزشی برگزار شده و در رویداد ماراتن هم کارگاه تخصصی تاکسونومی شناخت به همت متخصصان علوم اعصاب اجرا می‌شود، تا ایده‌ها با دقت علمی بالایی پیاده‌سازی شوند.

راستی حضور فعال دانشجویان رشته‌های علوم شناختی در کنار بازی‌سازان را از نقاط قوت این رویداد دانست و گفت: هدف نهایی، فراتر از رقابت و کسب جایزه، ایجاد یک تجربه در قالب کار تیمی، تقویت مهارت‌های نرم و شبکه‌سازی میان متخصصان است.