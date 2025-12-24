به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای سلگی کارش را با راه اندازی یک سالن پرورش و تولید قارچ در چندسال قبل آغاز کرد، اما امروز تعداد سالن‌های پرورش و تولید قارچ را به ۱۰ سالن افزایش داده است.

او می‌گوید سالانه ۱۲۰ تن قارچ خوراکی مرغوب تولید و روانه بازار مصرف می‌کند.

آقای سلگی با بیان اینکه تولید قارچ، گرما و سرما نمی‌شناسد و در طول سال هر دوره حدود ۲ ماهه به تولید می‌رسد افزود: تا کنون برای ۳۰ نفر از بانوان روستا شغل ایجاد کرده و اگر حمایت شود، این تعداد را تا ۵۰ نفر افزایش می‌دهد.

تغییر الگوی کشت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی، یکی از اولویت‌های جهادکشاورزی است.