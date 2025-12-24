به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: در شبانه روز گذشته ۱۷۳ نفر مبتلا به بیماری آنفلوآنزا به مراکز درمانی مراجعه کردند که این تعداد ۲۲ درصد کل بستری استان را شامل می‌شود.

مسلم شریفی با بیان اینکه هم اکنون ۱۶ نفر در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند، افزود: حدود ۳۸ درصد مراجعات به مراکز درمانی دارای علائم شبه آنفلوانزا هستند. ت.

وی ادامه داد: در صورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم احتمالا موج بیماری آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد فروکش کرده و وضعیت استان به حالت عادی برگردد.