به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با ورود این سامانه به هرمزگان، رگبار باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تند باد لحظه‌ای در استان پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: تاثیر این سامانه در شهرستان‌های بندرعباس، بستک، بندرخمیر، سیریک، بندرلنگه، پارسیان، جاسک، بشاگرد، قشم، میناب و جزایر تنب بزرگ، بوموسی و لاوان است.

وی گفت: در این سامانه احتمال آ بگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی، آسیب به محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک در اثر تند باد لحظه‌ای وجود دارد.

این سامانه تا سه شنبه نهم دیماه در هرمزگان فعال است.