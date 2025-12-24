پخش زنده
با فعالیت سامانه بارشی در هرمزگان از جمعه پنجم دیماه، اداره کل هواشناسی استان هشدار سطح زرد صادرکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با ورود این سامانه به هرمزگان، رگبار باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تند باد لحظهای در استان پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: تاثیر این سامانه در شهرستانهای بندرعباس، بستک، بندرخمیر، سیریک، بندرلنگه، پارسیان، جاسک، بشاگرد، قشم، میناب و جزایر تنب بزرگ، بوموسی و لاوان است.
وی گفت: در این سامانه احتمال آ بگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانههای فصلی، آسیب به محصولات کشاورزی و سازههای سبک در اثر تند باد لحظهای وجود دارد.
این سامانه تا سه شنبه نهم دیماه در هرمزگان فعال است.