به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «عملیات مریخ»، «مریم مقدس»، «در دره خدایان»، «زابو و پرونده کرگدن»، «من پدر خوبی هستم»، «اشک هور»، «بادیگارد»، «مرد خاکستری»، «هناس»، «افلاطون»، «جاماندگان»، «تعطیلات ۸ بیتی»، «مسیح (ع)، بشارت منجی»، «گربه بی دم»، «مذاکره کنندگان در زمان بحران»، «هفتمین راه به غروب»، «مریم مقدس»، «آخرین پرواز هیندنبرگ ۲»، «پنجره مخفی»، «دیوار آتشین»، «مردان آنجلس»، «بی همتا»، «حمله موش ها»، «طوفانگر»، «آشپزی با عشق»، «انجمن برف»، «تنت»، «آبی روشن»، «گروه خونی»، «خرس‌های محافظ جنگل ـ ربات محافظ»، «نبرد خرگوشی ۲»، «دامبو»، «بوقلمون‌های آزاد»، «دکتر شکلات ۱»، «مریم مقدس» و «جاماندگان»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۴ و ۵ دی ماه مصادف با ولادت حضرت مسیح (ع) از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی «عملیات مریخ» به کارگردانی «جاگان شاکتی»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش می شود.

فیلم سینمایی «مریم مقدس» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

شبنم قلی خانی، زنده یاد پرویز پورحسینی، جعفر دهقان و زنده یاد محمد کاسبی در فیلم سینمایی «مریم مقدس» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «در دره خدایان» به کارگردانی «پاول هگیس»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «زابو و پرونده کرگدن» به کارگردانی «مارا ایبِل ایبس فیلد»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۰۸:۱۵ از شبکه دو سیما روانه پخش می شود.

فیلم سینمایی «من پدر خوبی هستم» به کارگردانی «سانتیاگو سِگورا»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما روی آنتن می رود.

فیلم سینمایی «اشک هور» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

رویا افشار، رضا ثامری، میثم رازفر، تورج الوند، ساره رشیدی و شبنم گودرزی در فیلم سینمایی «اشک هور» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی‌کیا»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

پرویز پرستویی، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، شیلا خداداد، امیر آقایی، پریوش نظریه، فرهاد قائمیان، محمد عزیزی و پدرام شریفی در فیلم سینمایی «بادیگارد» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مرد خاکستری» به کارگردانی «آنتونی روسو»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «هناس» به کارگردانی «حسین دارابی»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

مریلا زارعی، بهروز شعیبی، وحید رهبانی، سیاوش طهمورث، سولماز غنی، امین میری و علیرضا نایینی در فیلم سینمایی «هناس» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «افلاطون» به کارگردانی «جونیت کاراکوس»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

فیلم سینمایی «جاماندگان» به کارگردانی «الکساندر پین»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «تعطیلات ۸ بیتی» به کارگردانی «مایکل داوز»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مسیح (ع)، بشارت منجی» به کارگردانی «نادر طالب زاده»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

احمد سلیمان‌نیا، ولی‌الله مؤمنی، سیروس اسنقی و فتحعلی اویسی در فیلم سینمایی «بشارت منجی» هنرنمایی کرده‌اند.

انیمیشن سینمایی «گربه بی دم» به کارگردانی «کریستین ریلتنیوس»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «مذاکره کنندگان در زمان بحران» به کارگردانی «هرمان یاو»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «هفتمین راه به غروب» به کارگردانی «هری کلر»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مریم مقدس» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

شبنم قلی خانی، زنده یاد پرویز پورحسینی، جعفر دهقان و زنده یاد محمد کاسبی در فیلم سینمایی «مریم مقدس» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «آخرین پرواز هیندنبرگ ۲» به کارگردانی «فیلیپ بلاند»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «پنجره مخفی» به کارگردانی «دیوید کوپ»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «دیوار آتشین» به کارگردانی «ریچارد لانکرین»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مردان آنجلس» به کارگردانی «زنده یاد فرج الله سلحشور»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

جعفر دهقان، مهتاب کرامتی، جهانبخش سلطانی، حسین یاری، محمد جوزانی، اردلان شجاع‌کاوه، علی درخشی، عطاءالله سلمانیان، اسرافیل علمداری، یوسف مرادیان، کامران نوروز و رضا توکلی در فیلم سینمایی «مردان آنجلس» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بی همتا» به کارگردانی «جیمز وَنگ»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «حمله موش ها» به کارگردانی «ژن ژائو لین»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «طوفانگر» به کارگردانی «آنری ورنوی»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مردان آنجلس» به کارگردانی «فرج الله سلحشور»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «بی همتا» به کارگردانی «جیمز وَنگ»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «آشپزی با عشق» به کارگردانی «وای من ویپ»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «انجمن برف» به کارگردانی «ج. ا. بایونا»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «تنت» به کارگردانی «کریستوفر نولان»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

شبکه افق

فیلم سینمایی «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

مهران احمدی، مهران غفوریان، سارا حاتمی، مرتضی امینی‌تبار، روح‌الله زمانی، علی‌اکبر اصانلو و کاظم هژیرآزاد در فیلم سینمایی «آبی روشن» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «گروه خونی» به کارگردانی «ماکسیم بریوس»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «خرس‌های محافظ جنگل ـ ربات محافظ» به کارگردانی «یانچانگ لین و هگی شاو»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «نبرد خرگوشی ۲» به کارگردانی «ویل گلوک»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

شبکه امید

فیلم سینمایی «دامبو» به کارگردانی «تیم برتون»، پنج‌شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «بوقلمون‌های آزاد» به کارگردانی «جیمی هایوارد»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «دکتر شکلات ۱» به کارگردانی «ناگومو سی‌ایچی و ساکوما نوریوشی»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «مریم مقدس» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

شبنم قلی خانی، زنده یاد پرویز پورحسینی، جعفر دهقان و زنده یاد محمد کاسبی در فیلم سینمایی «مریم مقدس» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «جاماندگان» به کارگردانی «الکساندر پین»، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.