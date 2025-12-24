پخش زنده
فرماندار کهنوج از تعیین اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در جلسهای که با حضور رؤسای دادگستری و ثبت احوال و اعضای هیئت نظارت برگزار شد، اعضای هیئت اجرایی بر اساس رأیگیری قانونی مشخص شدند
فرماندار کهنوج یکی از ویژگیهای مهم انتخابات پیشرو را برگزاری آن بهصورت تمام الکترونیکی عنوان کرد و گفت: این روش به کاهش هزینهها، افزایش دقت و تسهیل فرآیند رأیگیری کمک خواهد کرد.
اعضای اصلی هیئت اجرایی:
ایوب وزیری، رمضان خانه باد، سعید دارابی، محمد اسلام، الهام تقی پور، سید محمود دادخدایی، محمد خزایی، جواد دانشور
اعضای علیالبدل:
محمد یزدان خواه، عبدالوهاب تاجیکی، صمد عاشوری، عابد وزیری و مختار راوند